Автомобиль Lada Granta с 16-клапанным мотором придется подождать
АвтоВАЗ не начнет выпуск автомобилей Lada Granta с 16-клапанным мотором раньше осени. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ".
По данным источников, возобновление сборки народной модели перенесено на сентябрь. Ранее же планировалось начать выпуск "Гранты" с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. в июле.
Однако планы были вынужденно скорректированы вследствие ограниченных поставок комплектующих для этих двигателей. И все-таки приоритетным направлением для отгрузки 106-сильных моторов пока является семейство Lada Vesta.
Тем не менее в скором времени Lada Granta вернется в двух специальных версиях Club и Quest, а также с системой ABS. Это должно произойти в августе.