Lada Granta с 16-клапанным мотором придется подождать

АвтоВАЗ не начнет выпуск автомобилей Lada Granta с 16-клапанным мотором раньше осени. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

© Пресс-служба АвтоВАЗа

По данным источников, возобновление сборки народной модели перенесено на сентябрь. Ранее же планировалось начать выпуск "Гранты" с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. в июле.

Однако планы были вынужденно скорректированы вследствие ограниченных поставок комплектующих для этих двигателей. И все-таки приоритетным направлением для отгрузки 106-сильных моторов пока является семейство Lada Vesta.