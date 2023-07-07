Открылся первый в России автосалон Lada Sport

Компания «Питер-Лада» открыла первый в России автосалон Lada Sport. Об этом «Южному автомобилю» рассказали в компании «Питер-Лада».

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Площадь автосалона Lada Sport составляет 600 квадратных метров, он расположен рядом с дилерским центром Lada, который работает здесь 1975 года.

Первыми автомобилями, которые представлены в автосалоне стали модели Lada Granta Drive Active. Автомобиль доступен в трех комплектациях – Classic, Comfort и Comfort лифтбек. В настоящий момент представлена версия с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с.