В России начали выпуск дефицитных систем ABS и ESP

Компания "Итэлма" на предприятии в Костроме начала серийное производство антиблокировочной системы тормозов и системы динамической стабилизации для легковых автомобилей.

Проект, пишет РИА Новости, полностью коммерческий, реализованный без привлечения государственных субсидий. Для организации производства был построен новый цех, ежегодный объем выпуска - от 850 тысяч до 1,2 млн систем в год.

Также отмечается, что "Итэлма" получила лицензию, позволяющую локализовать все комплектующие систем ABS и ESP: электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие.

"Электронные системы ABS и ESP является ключевым элементом автомобиля. Мы приветствуем появление в России производства таких систем, поскольку потребительский сегмент рынка автоэлектроники требует значительного объема электронных комплектующих, создание которых является одним из основных приоритетов политики технологической независимости, проводимой правительством РФ", - отметил участвовавший в церемонии запуска производства замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.