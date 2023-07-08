Пробку на Крымский мост со стороны Кубани ликвидировали

Возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Краснодарского края ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по состоянию на 11:00 затруднений для проезда к пунктам досмотра со стороны Кубани уже не наблюдалось.

Пробка на мосту возникла утром 8 июля — она состояла из 300 автомобилей.

Ситуация на Крымском мосту привлекла внимание СМИ после того, как в начале июля там образовалась многокилометровая автомобильная пробка. К 3 июля она достигала 13 километров.