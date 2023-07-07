Возрожденный Renault Scenic станет внедорожником

Новый автомобиль Renault Scenic вернется в качестве внедорожника
Прямо сейчас во французской компании Renault можно наблюдать так называемую Renaulution. Как сообщает издание SPEEDME.RU, в рамках этой стратегии такие легендарные модели как 5 и 4 совсем скоро вернутся в качестве электрокаров.
Та же участь постигнет и старенький минивэн Scenic, который был убран из модельного ряда еще два года назад. Возродившееся авто станет внедорожником и будет иметь полностью электрическую силовую установку.
Еще в мае прошлого года данная модель была анонсирована концептом Scenic Vision. Ну а настоящее время уже появилась серийная версия Renault Scenic. Ее заметили во время прохождения ходовых испытаний.