Эксперты назвали главных конкурентов новых китайских авто в России
В мае 2023 года спрос на подержанные автомобили на платформе «Авито Авто» вырос на 11%, достигнув показателя февраля 2022 года. Как сообщает газета «Известия», эксперты считают, что они могут составить конкуренцию новым китайским машинам.
По данным аналитиков платформы, за год средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 21%. Сейчас она составляет 1,15 млн рублей.
Эксперты отмечают, что пользователи платформы, которые готовы купить новую машину из Китая, не отказываются от альтернативы в виде приобретения европейского или японского авто на вторичном рынке. Так, покупатели нового Haval с одинаковым интересом изучают варианты вроде Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander. Желающие приобрести себе новый Geely также смотрят в сторону подержанных Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.
При этом наибольший интерес у посетителей «Авито» вызывают не китайские модели, а ввезенные из-за рубежа европейские автомобили, вроде Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb и другие.