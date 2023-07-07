Эксперты назвали главных конкурентов новых китайских авто в России

В мае 2023 года спрос на подержанные автомобили на платформе «Авито Авто» вырос на 11%, достигнув показателя февраля 2022 года. Как сообщает газета «Известия», эксперты считают, что они могут составить конкуренцию новым китайским машинам.

По данным аналитиков платформы, за год средняя стоимость автомобилей с пробегом увеличилась на 21%. Сейчас она составляет 1,15 млн рублей.