GMC рассекретила среднеразмерный пикап Canyon AT4X AEV Edition

Предназначенная для бездорожья модификация среднеразмерного пикапа американской марки появится на домашнем рынке в следующем году.

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Пикап GMC Canyon является близнецом Chevrolet Colorado, оба бренда принадлежат американскому концерну General Motors. Актуальный грузовик Колорадо дебютировал в конце июля прошлого года, а очередь родственного GMC Canyon третьего поколения настала в середине следующего месяца. Тогда стало известно, что роль топового варианта исполняет AT4X. Теперь компания рассекретила нового «внедорожного зверя» – Canyon AT4X AEV Edition.

Новая модификация получила ряд обновок, ориентированных на бездорожье. Одним из наиболее заметных изменений являются колёсные диски с бедлоками; они обуты в большие шины Goodyear Wrangler Territory MT размером 35 дюймов. Ещё у GMC Canyon AT4X AEV Edition весьма внушительный дорожный просвет, он составляет 310 мм. Для сравнения, у стандартного исполнения AT4X этот показатель равен 271 мм. Углы въезда, съезда и рампы у спецверсии пикапа равны 38,2, 26,0 и 26,9 градуса соответственно (у обычного топового варианта – 36,9, 25,0 и 24,5 градуса соответственно).

Кроме того, подготовленный для бездорожья среднеразмерный пикап оснастили прочными стальными бамперами, а спереди ещё установили лебёдку; также яркими элементами являются красные крюки для буксировки. Внедорожная версия грузовика получила специальные расширители крыльев AEV (кстати, название подразделения расшифровывается как American Expedition Vehicles).

Интерьер GMC Canyon AT4X AEV Edition тоже получил свою порцию обновок, речь идёт, в частности, о специальных «всепогодных» напольных ковриках, вспомогательных переключателях и подголовниках с вышитым наименованием спецверсии. В остальном салон штатный, так что здесь можно увидеть 11-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,3 дюйма.

Техника у представленного «внедорожного зверя» стандартная: напомним, все версии оснащаются безальтернативной бензиновой турбочетвёркой объёмом 2,7 литра, её отдача равна 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 583 Нм (стоит отметить, что у родственного Chevrolet Colorado есть менее мощные версии). Этот двигатель работает в комплекте только с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Привод у актуального GMC Canyon может быть либо задним, либо полным; задний мост неразрезной и подвешен на рессорах.

Грузоподъёмность пикапа Canyon (в зависимости от исполнения) варьируется в диапазоне от 458 до 744 кг. Откидной борт грузовика может быть оборудован вещевым лотком с крышкой, а также дренажными отверстиями для слива воды, подстаканниками и измерительной линейкой, которая нанесена на главную кромку.

На фото: салон GMC Canyon AT4X Edition 1