Машины GM будут предупреждать другие автомобили о пешеходах

Машины General Motors будут предупреждать другие автомобили о пешеходах
Как сообщает издание SPEEDME.RU, General Motors запатентовали новую систему безопасности, которая позволит ее автомобилям связываться с водителями других машин на дороге и предупреждать их о потенциальном столкновении с пешеходом. Предупреждение будет заранее приходить в виде звукового уведомления на приборной панели.
Более того, компания также запатентовала новую технологию под названием «система предупреждения о перекрестном движении автомобиля». Предложенные General Motors нововведения позволят водителям успевать реагировать на потенциальные угрозы на дороге, что уменьшит риск возникновения аварий.
Компания добавила, что автомобили должны быть оснащены передатчиками и приемниками сигналов, чтобы иметь возможность общаться между собой. В более продвинутых версиях технология позволит автоматически активировать системы предотвращения столкновений, машина будет останавливаться сама.