Машины GM будут предупреждать другие автомобили о пешеходах

Как сообщает издание SPEEDME.RU, General Motors запатентовали новую систему безопасности, которая позволит ее автомобилям связываться с водителями других машин на дороге и предупреждать их о потенциальном столкновении с пешеходом. Предупреждение будет заранее приходить в виде звукового уведомления на приборной панели.

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Более того, компания также запатентовала новую технологию под названием «система предупреждения о перекрестном движении автомобиля». Предложенные General Motors нововведения позволят водителям успевать реагировать на потенциальные угрозы на дороге, что уменьшит риск возникновения аварий.