В России с 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на автомобили

Утилизационный сбор на автомобили в России вырастет с 1 августа. Для легковых машин ставка вырастет в 1,7-3,7 раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг и постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

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«Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы будет проиндексирован с 1 августа 2023 года», — цитирует агентство сообщение Минпромторга.

Повышение ставки утилизационного сбора затронет юридические лица, которые ввозят в РФ новые и подержанные автомобили. Также оно коснется физлиц, привозящих машины для перепродажи.

«Полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) необходимо будет уплачивать гражданам, ввозящим импортный автомобиль после 1 августа 2023 года и планирующим перепродать его на территории Российской Федерации в течение одного года с даты ввоза», — уточнили в министерстве.

На машины, ввозимые частными лицами для личного пользования, повышение ставки не распространится.