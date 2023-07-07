В России программы льготных автокредитов продлят на 2024 год

Российский вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров заявил, что программы льготных автокредитов продлят на 2024 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мантуров рассказал, что на льготные автокредиты выделят дополнительное финансирование.

Также вице-премьер сообщил, что с 1 августа вырастет утилизационный сбор на легковые авто, грузовики и автобусы. Это коснется компаний и физлиц, ввозящих транспорт в Россию для перепродажи.

Мантуров подчеркнул, что эти меры обеспечат конкурентное преимущество российских и локализованных в РФ иностранных автопроизводителей. Цены их авто на российском рынке станут привлекательнее, чем стоимость ввезенных из-за рубежа машин.

В программе льготных автокредитов есть направления «Первый автомобиль» (для россиян, покупающих свое первое авто) и «Семейный автомобиль» (для семей с хотя бы одним ребенком до 18 лет), льготы для медицинских работников и тех, кто сдает старую машину в трейд-ин.

В 2022 году скидка, субсидируемая из федерального бюджета, выросла и составила до 20 процентов от стоимости машины (в Дальневосточном федеральном округе - 25 процентов). Максимальная цена авто, на которое можно взять кредит с господдержкой, - два миллиона рублей.