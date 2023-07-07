На российском рынке появился минивэн Citroen Space Tourer

Дилеры привезли в Россию минивэны Citroen Space Tourer 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.

Продавец из Москвы предлагает автомобиль с двухлитровым дизелем мощностью 177 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом за 5,9 млн рублей. Салон автомобиля рассчитан на шесть человек, для второго и третьего ряда предусмотрены отдельные кресла.

В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, датчик усталости водителя, обогрев стекол и зеркал, бесключевой доступ. Также в наличии система распознавания дорожных знаков и двухзонный климат-контроль.