На российском рынке появился минивэн Citroen Space Tourer

В России начались продажи Citroen Space Tourer по цене от 5,7 млн рублей
Дилеры привезли в Россию минивэны Citroen Space Tourer 2023 года выпуска, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления опубликованы в классифайдах.
Продавец из Москвы предлагает автомобиль с двухлитровым дизелем мощностью 177 л.с., автоматической трансмиссией и передним приводом за 5,9 млн рублей. Салон автомобиля рассчитан на шесть человек, для второго и третьего ряда предусмотрены отдельные кресла.
В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, датчик усталости водителя, обогрев стекол и зеркал, бесключевой доступ. Также в наличии система распознавания дорожных знаков и двухзонный климат-контроль.
Дилер в Московской области просит за Space Tourer, привезенный в Россию из Грузии, 5,7 млн рублей. Автомобиль оснащен таким же турбодизелем мощностью 177 л.с. и автоматической трансмиссией. Минивэн в исполнении Business имеет сиденья с функцией массажа, откидные столики на спинках передних кресел, подрулевые переключатели передач.