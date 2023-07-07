Tesla увольняет работников на заводе в Китае
Производитель электромобилей Tesla Inc принял решила увольнять рабочих по производству аккумуляторов на заводе в Шанхае. Сколько человек останутся без работы и по каким причинам, не уточняется, пишет SPEEDME.RU.
Первым об увольнениях рассказал онлайн-портал Deep Analysis. Отмечается, что на двух линиях трудились менее тысячи человек.
На Gigafactory Tesla в Шанхае работают 20 тысяч рабочих. В их числе - сборочные линии по выпуску Model Y и Model 3. Увольнения последовали после снижения цен на автомобили Tesla.