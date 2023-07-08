В автосалонах России появились кроссоверы

Новые кроссоверы SWM G01F поступили в продажу на рынке России. Стоимость модели начинается от 2.3 млн рублей.

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Автомобили SWM G01F привозят в страну по схеме параллельного импорта. Сразу несколько автодилеров начали предлагать своим клиентам иномарки. Производством автомобилей занимаются на предприятии “Автотор” в Калининграде. Официально такие машины еще не появились в продаже.

Первые кроссоверы были завезены в Приморский край с ценой 2 300 000 рублей. В оснащении предусматривается двигатель рабочим объемом 1.5 литра, который выдает 156 л.с. Работает он в паре с роботизированной трансмиссией.

Паркетник SWM G01F получил в комплектацию несколько интересных опций: 17-ти дюймовые колесные диски, камера с обзором на 360 градусов, вентиляция водительского кресла. Еще одна особенность - наличие эффектной панорамной крыши. Внешний ид кроссовера отличается от других представителей сегмента. Здесь представлена крупная решетка радиатора с оформлением в виде сот.

В салоне отдельно установлены экраны приборной панели и информационно-развлекательного комплекса. Нет информации, когда будут запущены официальные продажи модели в России. Кроме того, производитель не сообщает, какую стоимость установят для машин, которые сходят с завода в Калининграде.

Завод “Автотор” планирует запустить с производство еще одну модель из Китая. Речь идет о рамном внедорожнике BAIC BJ40. Автомобиль оснащен мотором 2.0, который выдает 225 л.с. мощности. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Одна из особенностей внедорожника - съемная крыша.