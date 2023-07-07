Fisker провалил производственный план на второй квартал

Fisker не смог выполнить производственный план на второй квартал из-за нехватки запчастей. В результате зафиксировали падение акций на два процента, пишет SPEEDME.RU.

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Отмечается, что калифорнийская компания выпустила 1022 единицы внедорожника Ocean. В прогнозах же значилось 1400-1700 автомобилей.