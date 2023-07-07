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Fisker не справился с производственным планом на второй квартал из-за дефицита запчастей

Fisker не смог выполнить производственный план на второй квартал из-за нехватки запчастей. В результате зафиксировали падение акций на два процента, пишет SPEEDME.RU.

Fisker провалил производственный план на второй квартал
© Global Look Press

Отмечается, что калифорнийская компания выпустила 1022 единицы внедорожника Ocean. В прогнозах же значилось 1400-1700 автомобилей.

В биржевой заявке Fisker отмечается, что у нескольких поставщиков возникли проблемы с выходом на целевые уровни второго квартала. О доходах компании станет известно 4 августа.