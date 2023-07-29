Автомобили Toyota, о которых все забыли

Toyota – один из крупнейших в мире производителей с богатой историей и огромным количеством автомобилей в линейке. Многие модели стали культовыми и продаются спустя десятилетия после выхода, как Land Cruiser 70. Ну а такие легенды, как Camry и Rav4 знают, наверное, вообще все. Но есть ряд моделей, которые ушли в историю, так и не став популярными. Скорее всего, вы о них даже не слышали, поэтому мы сейчас вам о них расскажем.

© Wikimedia Commons

Toyota Mega Cruiser

Видео дня

Скорее всего, вы слышали про Land Cruiser, но что на счет Mega Cruiser? Проект запустили в далеком 1995 году и предлагался он как японский аналог американского «хаммера». Автомобиль разрабатывался для военного использования, но, как и у американского аналога, у «мега крузера» сразу появилась толпа фанатов из гражданского населения, которая стала требовать выпустить автомобиль в свободную продажу. Также создали варианты для спасательных служб: габариты, проходимость и возможность вмещать до шести человек, идеально для этого подходили. Обычные покупатели приобретали его для шика, как самый большой японский внедорожник.

Wikimedia Commons

Официально Mega Cruiser продавался только в Японии, но сегодня подержанные машины можно найти везде, где ценятся подобные внедорожники, включая, кстати, Россию. У нас они продаются по ценам от 1,8 миллиона рублей, но интересные варианты обойдутся ближе к 4–5. В продаже удалось найти только автомобили с дизельными двигателями объемом 4 и 4,1 литра мощность 136 и 170 л.с. Все найденные варианты оснащены АКПП.

Wikimedia Commons

Toyota Alessandro Volta

Сегодня гибридным автомобилем никого не удивить, но если отмотать на двадцать лет назад, то автомобильный мир будет немного другим, и тогда это было инновационно. В 2004 году Toyota представила концепт под названием Alessandro Volta. Это был настоящий суперкар визуально похожий на McLaren, оснащенный одним двигателем внутреннего сгорания в конфигурации V6 и двумя электромоторами, по одному на каждую ось. Суммарная мощность составляла 400 лошадиных сил, что было очень недурно для того времени, особенно учитывая полный привод.

Wikimedia Commons

Дизайн разработала студия Italdesign, которая вдохновлялась суперкарами BMW Nazca M12 и Volkswagen W12. Шасси - полностью из углеродного волокна - повышало прочность и снижало вес одновременно. Это был действительно передовой продукт своего времени, очень жаль, что он так и остался лишь концептом.

Wikimedia Commons

Toyota 222D

Этот автомобиль разработали специально для ралли в 80-х, и он был гордостью бренда. Автомобиль готовили к выступлению в группе «В» в 1987 году, но к этому моменту произошла череда ужасных событий. Ралли всегда были опасными гонками, но в какой-то момент производители перешагнули грань безопасности в погоне за скоростью, из-за чего произошла серия аварий, которые унесли не только жизни пилотов, но и болельщиков. Из-за этого правила в 1987 году были серьезно пересмотрены, и Toyota 222D не смогла выйти на трассу, она уже просто не соответствовала требованиям безопасности.

Wikimedia Commons

Основой для этого ралли-кара стала известная Toyota MR2, которую полностью переработали под ралли. Автомобиль получил полный привод и сильно форсированный двухлитровый двигатель. К сожалению, после изменения правил, концерну пришлось строить кардинально новый авто, потому что доработки требовались масштабные. Два прототипа сохранились до сегодняшнего дня и находятся в музеях Toyota в Японии и Германии.

Wikimedia Commons

Toyota S-FR

А вот автомобиль из нашего времени – Toyota S-FR, представленная на Токийском автосалоне в 2015 году. Это еще один концепт, но выглядел он как серийный автомобиль, готовый выехать на дороги общего пользования. Собственно, запуск сборки планировался на 2016 год, машина должна была встать в один ряд с GR86 и Supra. Но по каким-то причинам, которые не разглашаются «Тоётой», старта продаж так и не произошло.

Wikimedia Commons

Инсайдерские данные сообщают о том, что Toyota S-FR построена на платформе Mazda MX-5 Miata. Причем на ранней версии NC, а не поздней ND. Трансмиссия и полуторалитровый двигатель также совпадают. Из этого происходят предположения о том, что автомобиль планировали выпускать в сотрудничестве с Mazda, но что-то пошло не так. Проект был перспективным - просто так его бы не забросили.

Toyota Tundrasine

Ничего необычного, просто Toyota Tundra, которую удлинили на 8 метров, установили по четыре двери с каждой стороны и оснастили крутым салоном для VIP-гостей. Использовался штатный мотор объемом 5,7 литра в конфигурации V8, но вес в 4 тонны и огромная длина делали его медленным и неповоротливым.

Toyota USA

По сути, машина была построена для шоу, а потому была в единственном экземпляре, судьба которого на сегодняшний день неизвестна. Наверняка, просто пылится в чьем-то очень длинном гараже.

Toyota FT-HS

Это просто очень красивый автомобиль, который никогда не планировалось выпускать в серию. Toyota FT-HS - первая попытка создания автомобиля такого класса, которая увенчалась успехом. Машина была красивая, заметная и выглядела футуристично. При этом отторгающих элементов на кузове не было, но концепт так и остался концептом.

Wikimedia Commons

Точных данных нет, но поговаривают, что под капотом жил двигатель объемом 3,5 литра дополненный одним электромотором, а время разгона до сотни составляло 4 секунды. По словам самой Toyota, FT-HS был построен чтобы показать, какими будут автомобили в будущем.

Wikimedia Commons

Toyota Classic

Вот этот автомобиль, который вы видите ниже на фотографии, разработали и выпустили в 1990 году. Нет, не в 1946, а именно в 1996 в честь 60-летия первого автомобиля Toyota AA. Toyota Classic построена на шасси от Hilux, у которого позаимствовала еще и двигатель. Мощность составляла скромные 95 лошадиных сил, чего, в принципе, достаточно для авто такого класса.

Wikimedia Commons

Всего собрали сто единиц. Интерьер был не менее винтажным, чем внешность. Особенно сильно бросались в глаза деревянный лакированный руль и красные кожаные кресла. Все сто автомобилей были мгновенно проданы и найти хоть один сегодня в перепродаже крайне сложно. Поэтому Toyota Classic можно считать единорогом в мире автомобилей.

Wikimedia Commons

Toyota GR HV Sports

Очень брутальный спорткар в кузове «тарга» представлен в недалеком 2017 году. Это гибридный автомобиль, основанный на Toyota GT86 со стилизацией под TS050 Hybrid, который участвует в гонках. У машины очень необычные светодиодные фары, капот с жабрами и черный матовый цвет.

Wikimedia Commons

К сожалению, в серию Toyota GR HV Sports так и не пошла, поэтому в автосалонах мы ее никогда не увидим. Конечно, всегда есть шанс, что компания смахнет пыль с папки и разморозит проект, но уже прошло шесть лет, а папка все еще лежит под слоем пыли, поэтому шансов мало, а жаль.

Заключение