Автозавод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля

"Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17-го июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers. Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября. Sollers также рассчитывает в ближайшем будущем расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке во Владивостоке, переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами", - отметили в пресс-службе.