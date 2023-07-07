Автозавод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля

Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновляет производство с 17 июля
Завод Sollers во Владивостоке возобновляет работу с 17 июля. Предприятие начнет выпускать пикапы. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе бренда.
"Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17-го июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers. Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября. Sollers также рассчитывает в ближайшем будущем расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке во Владивостоке, переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами", - отметили в пресс-службе.
Технические характеристики модели пока не разглашаются.
Сегодня, напомним, сообщалось, что пикап JAC T6 будут выпускать в России под новым брендом.
Ранее на заводе во Владивостоке собирались автомобили Mazda.
В СМИ появлялась информация о том, что Sollers готовится организовать во Владивостоке производство автомобилей других марок. И тогда говорилось об интересе, который к площадке проявляют китайские компании.
Mazda выпускала в России кроссоверы CX-5, CX-9, а также седан Mazda 6. Кроме того, рядом действовал завод по производству двигателей семейства SkyActiv-G.