На Крымском мосту образовалась очередь со стороны полуострова
На Крымском мосту образовалась очередь из машин со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале, запущенном властями региона для автотуристов.
«Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа», — говорится в тексте.
Отмечается, что со стороны Тамани, то есть Краснодарского края, очереди на досмотр нет.
Напомним, что 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодара образовалась пробка из машин. Ситуация оставалась сложной все выходные. В частности, на пике протяженность пробки составляла 13 километров.
Рамблер: главные новости