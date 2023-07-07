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На Крымском мосту образовалась очередь со стороны полуострова

На Крымском мосту образовалась очередь из машин со стороны полуострова. Об этом сообщается в Telegram-канале, запущенном властями региона для автотуристов.

На Крымском мосту образовалась очередь со стороны полуострова
©  страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте

«Со стороны Керчи очереди ожидают около 260 транспортных средств. Время ожидания может составить более часа», — говорится в тексте.

Отмечается, что со стороны Тамани, то есть Краснодарского края, очереди на досмотр нет.

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Напомним, что 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодара образовалась пробка из машин. Ситуация оставалась сложной все выходные. В частности, на пике протяженность пробки составляла 13 километров.

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