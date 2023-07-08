Пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Около 260 автомобилей оказались в пробке на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

© Газета.Ru

В среднем время ожидания в пробке составляло около часа. Уточняется, что со стороны Тамани затруднений для проезда к досмотру не было.

Спустя час количество машин в пробке уменьшилось до 190. Время ожидания в очереди не изменилось.

Утром у проезда по Крымскому мосту скопилась очередь из 300 автомобилей, сообщали источники.

Усиленный досмотр при въезде на Крымский мост стали проводить после того, как в октябре прошлого года на мосту произошел взрыв. Кроме того, автомобиль тщательно досматривают в связи с началом активного туристического сезона.