Названы версии Lada Vesta, наиболее интересные россиянам

Среди всех комплектаций обновленной Lada Vesta наибольший интерес у интернет-пользователей вызывает старшая версия Techno с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. Об этом сообщает Quto со ссылкой на статистику просмотра страниц своего каталога.

Характеристиками и оснащением такого седана заинтересовались более 12,8 тыс. пользователей. Vesta в исполнении Techno предлагается по цене 1 569 900 рублей. На втором месте по заинтересованности со стороны россиян cедан Vesta в базовом исполнении Comfort с 8-клапанным мотором 1.6 мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией (рекомендованная цена — 1 239 900 рублей). Ею заинтересовались более 4,8 тыс. посетителей каталога, а машиной в том же исполнении с 106-сильным мотором — 4,3 тыс.