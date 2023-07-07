Автозавод «Москвич» поддержал повышение ставки утильсбора в 3,7 раза
Российский автомобильный завод «Москвич» выступил с одобрением принятия решения о повышении утильсбора на ввозимые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Индексация утильсбора позволит защитить отечественных автопроизводителей и увеличить их долю на рынке. Вместе с комплексом мер поддержки, реализуемым Правительством РФ, завод «Москвич», как отечественный производитель, сможет нарастить темпы и объемы производства. Это позволит запустить новые модели, которые ждут потребители на нашем рынке», — говорится в сообщении.
Утилизационный сбор на автомобили в России вырастет с 1 августа. Для легковых машин ставка вырастет в 1,7-3,7 раза. Повышение ставки утилизационного сбора затронет юридические лица, которые ввозят в РФ новые и подержанные автомобили. Также оно коснется физлиц, привозящих машины для перепродажи.
На машины, ввозимые частными лицами для личного пользования, повышение ставки не распространится.
Ранее основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии) заявил, что повышение правительством ставки утильсбора на легковые автомобили в 1,7-3,7 раза наиболее болезненно ударит по автомобилям стоимостью до 2 млн рублей.