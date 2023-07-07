Автозавод «Москвич» поддержал повышение ставки утильсбора в 3,7 раза

Российский автомобильный завод «Москвич» выступил с одобрением принятия решения о повышении утильсбора на ввозимые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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«Индексация утильсбора позволит защитить отечественных автопроизводителей и увеличить их долю на рынке. Вместе с комплексом мер поддержки, реализуемым Правительством РФ, завод «Москвич», как отечественный производитель, сможет нарастить темпы и объемы производства. Это позволит запустить новые модели, которые ждут потребители на нашем рынке», — говорится в сообщении.

Утилизационный сбор на автомобили в России вырастет с 1 августа. Для легковых машин ставка вырастет в 1,7-3,7 раза. Повышение ставки утилизационного сбора затронет юридические лица, которые ввозят в РФ новые и подержанные автомобили. Также оно коснется физлиц, привозящих машины для перепродажи.

На машины, ввозимые частными лицами для личного пользования, повышение ставки не распространится.