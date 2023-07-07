На керченской переправе заработали два больших десантных корабля

На керченской паромной переправе заработали два обещанных Министерством обороны больших десантных корабля, они перевозят гражданские автомобили.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», — сказал он.

Пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась, в 18:30 длина затора не превышала 300 м, отметил министр.