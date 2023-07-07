ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов легкового такси

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года. В нем отмечается, что в отдельных случаях ФСБ в целях получения доступа к информационным системам и базам данных обращается в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси, ведение которого осуществляется в электронной форме. "Служба заказа легкового такси предоставляет запрашиваемые сведения в течение тьрех рабочих дней (при наличии в запросе пометки "срочно") либо в течение 10 рабочих дней (при отсутствии указанной пометки) со дня поступления запроса", - говорится в постановлении. В случае если агрегатор легкового такси не может выполнить запрос в установленные сроки, он информирует о сроках, необходимых для выполнения запроса, а также обосновывает причину невозможности представления данных. При взаимодействии с ФСБ служба заказа легкового такси обеспечивает неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.