Mercedes-Benz GLE Coupe превратили в кроссовер в стиле смурфов

Кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe получил ярко-синий салон в стиле смурфов. Польское ателье Carlex Design представило очередной «двухцветный» кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe.

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Фирма, сделавшая себе имя на тюнинге интерьеров дорогих автомобилей, на сей раз решила доработать купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe последнего поколения, который комплексно переоформила — изменению подверглись и кузов, и салон машины. Ключевой особенностью стала необычная по меркам немецкой премиальной модели цветовая гамма, отсылающая к вымышленным существам — смурфам.

Автомобиль имеет вполне каноничный для подобных моделей матовый чёрный цвет, дополняют который углепластиковый обвес и фирменные 22-дюймовые легкосплавные диски. Традиционно для польских тюнеров программа доработок никак не затрагивает техническую часть автомобиля.

Но зато радикально меняет интерьер! Весь салон немецкого кроссовера был перетянут ярко-синей кожей Blue Racing. Единственное исключение — вставка из углеродного волокна на приборной панели и акценты из чёрной кожи.

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design