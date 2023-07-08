Автопроизводители: индексация утильсбора не вызовет рост цена на машины

Индексация утилизационного сбора не приведет к повышению цен на автомобили отечественных производителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы российских автогигантов.

В пресс-службе концерна «АвтоВАЗ» пояснили, что повышение сбора не отразится на ценовой политике компании в силу того, что все автомобили производителя обладают высоким уровнем локализации.

Принятое решение позволит сохранить свыше 1 млн мест на производственных площадках и в компонентной отрасли, заметили в концерне.

Индексация сбора не приведет к росту стоимости грузовиков компании, уточнили, в свою очередь, в пресс-службе «Камаза».