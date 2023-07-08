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Автопроизводители: индексация утильсбора не вызовет рост цена на отечественные машины

Индексация утилизационного сбора не приведет к повышению цен на автомобили отечественных производителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы российских автогигантов.

Автопроизводители: индексация утильсбора не вызовет рост цена на машины
© РИА Новости

В пресс-службе концерна «АвтоВАЗ» пояснили, что повышение сбора не отразится на ценовой политике компании в силу того, что все автомобили производителя обладают высоким уровнем локализации.

Принятое решение позволит сохранить свыше 1 млн мест на производственных площадках и в компонентной отрасли, заметили в концерне.

Индексация сбора не приведет к росту стоимости грузовиков компании, уточнили, в свою очередь, в пресс-службе «Камаза».

Представитель автозавода «Москвич» также поддержал эту меру. Он подчеркнул, что она поможет защитить российский рынок.

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