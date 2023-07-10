Стажеры Audi превратили классический NSU Prinz в гоночный электрокар

Представлен гоночный электрокар Audi с дизайном в стиле ретро и мотором от e-tron. У необычного концепта даже нет логотипа Audi на капоте: все дело в том, что его появление приурочено к 150-летнему юбилею завода в немецком Неккарзульме, который в свое время принадлежал бренду NSU, выпускавшему велосипеды, мотоциклы и автомобили. Чтобы отдать дань прошлому одной из крупнейших производственных площадок, с конвейера которой сейчас сходят Audi A6 и A8, стажеры Audi создали шоу-кар на базе исторической модели NSU Prinz.

© Motor.ru / Audi NSU Prinz

NSU была сравнительно небольшой компанией, и в 1969 году ее поглотил Volkswagen. Концерн объединил NSU с Auto-Union, образовав Audi NSU Auto-Union A.G. Несколько лет продукция Audi и NSU выпускалась параллельно, а уже с 1977 года Volkswagen отказался от использования бренда NSU, и он стал частью истории.

Видео дня

Знаковой моделью NSU был двухдверный седан Prinz, который производился с 1957 по 1973 год. NSU Prinz 4, который сменил оригинальный Prinz в 1961 году, и послужил вдохновением для стажеров Audi, работавших над проектом по созданию спортивного электрического шоу-кара к 150-летнему юбилею завода в Неккарзульме.

Audi

Audi

Audi

Audi

Если точнее, за основу был взят Prinz 4L 1971 года: двухцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 30 лошадиных сил заменили на 240-сильный электромотор от Audi e-tron 2020 года выпуска, который питает аккумулятор от гибрида Q7 TFSI e quattro. Ряд компонентов, включая тормозную систему, позаимствовали у A1, а кузов оригинального Prinz 4L расширили и модифицировали. Из необычных приемов стоит отметить спойлер, который соединен балками непосредственно с каркасом безопасности в салоне — они проходят сквозь заднее стекло.