Пробка со стороны Крыма по Крымскому мосту ликвидирована

Ранее сообщалось, что около 260 автомобилей оказались в пробке на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. В среднем время ожидания в пробке составляло около часа. Уточняется, что со стороны Тамани затруднений для проезда к досмотру не было. Спустя час количество машин в пробке уменьшилось до 190. Время ожидания в очереди не изменилось.