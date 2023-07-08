$91.69-0.8899.82-0.90

Движение со стороны Крыма по Крымскому мосту восстановлено

Движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова Крым восстановлено. Об этом сообщает ТАСС.

Пробка со стороны Крыма по Крымскому мосту ликвидирована
© РИА Новости

«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 260 автомобилей оказались в пробке на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. В среднем время ожидания в пробке составляло около часа. Уточняется, что со стороны Тамани затруднений для проезда к досмотру не было. Спустя час количество машин в пробке уменьшилось до 190. Время ожидания в очереди не изменилось.

Усиленный досмотр при въезде на Крымский мост стали проводить после того, как в октябре прошлого года на мосту произошел взрыв. Кроме того, автомобиль тщательно досматривают в связи с началом активного туристического сезона.

Самую длинную очередь из машин к Крымскому мосту зафиксировали утром 3 июля, когда длина пробки достигла 13 км.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости