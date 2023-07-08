Пробка со стороны Крыма по Крымскому мосту ликвидирована

Движение со стороны Крыма по Крымскому мосту восстановлено
Движение к Крымскому мосту на подъездах со стороны полуострова Крым восстановлено. Об этом сообщает ТАСС.
«17:00: затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 260 автомобилей оказались в пробке на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. В среднем время ожидания в пробке составляло около часа. Уточняется, что со стороны Тамани затруднений для проезда к досмотру не было. Спустя час количество машин в пробке уменьшилось до 190. Время ожидания в очереди не изменилось.
Усиленный досмотр при въезде на Крымский мост стали проводить после того, как в октябре прошлого года на мосту произошел взрыв. Кроме того, автомобиль тщательно досматривают в связи с началом активного туристического сезона.
Самую длинную очередь из машин к Крымскому мосту зафиксировали утром 3 июля, когда длина пробки достигла 13 км.