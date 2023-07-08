Стали известны самые популярные электромобили в Германии в первой половине 2023 года. Об этом сообщает портал InsideEVs со ссылкой на данные регистрации, опубликованные Федеральным управлением автомобильного транспорта (KBA).

Tesla Model Y занимает первое место среди самых продаваемых электромобилей в Германии. За полугодие продано 27 825 машин.

Volkswagen ID.4 и ID.5 расположились на второй строчке (18 377 продаж).

На третьем месте представитель этого же концерна - ID.3 (11 875)

Fiat 500 Electric - один из немногих недорогих электромобилей на рынке - поднялся с седьмого на четвертое место (8 672).

Замыкает пятерку Audi Q4 e-tron (8.262)

Обозреватели издания подчеркивают, что стремительный рывок в статистике продаж совершила Skoda Enyaq, поднявшись с девятого на шестое место (7 768).

Общее количество проданных автомобилей выросло с 667 тысяч в первом квартале до примерно 730 тысяч во втором квартале. Это рост на 9,5%. Однако продажи электромобилей выросли значительнее: с 95 тысяч до 126 тысяч, то есть почти на треть.