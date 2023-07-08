В России выросла доля молодых обладателей автокредита

В январе – мае доля заемщиков до 30 лет в структуре выданных в России автокредитов составила 16,4%, она выросла на 2,5 процентных пункта по сравнению с показателем за аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

© Газета.Ru

В бюро подчеркнули, что доля молодежи среди всех групп заемщиков показала самое заметное увеличение. Так, доля получивших автокредит от 30 до 40 лет прибавила 1,6 п.п. и оказалась на уровне 36,7%. Показатели по обладателям займов от 40 до 50 лет и старше 50 лет снизились. Доля первой категории клиентов банков упала на 1 п.п., до 27,%, второй — на 3 п.п., до 19,2%.

»...Все больше автокредитов выдается банками в онлайн-режиме, и этой возможностью пользуются, в основном, молодые заемщики. Граждане моложе 30 лет также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

За пять месяцев этого года банки выдали россиянам автозаймов на сумму 390,5 млрд руб., сообщало НБКИ в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 58,3%.