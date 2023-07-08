Жители Сан-Франциско ополчились на беспилотные такси

Жители Сан-Франциско начали кошмарить беспилотные такси на улицах города.

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Как показывает практика, многих калифорнийцев изрядно раздражает большое количество автономных такси на улицах американского мегаполиса. Недовольные горожане объединились в группировку под названием Safe Street Rebel и придумали способ обездвиживать беспилотники. Оказалось, что для этого нужно лишь поставить на капот беспилотного такси полосатый пластиковый конус, который обычно используется дорожными службами для обозначения препятствия или опасного участка.

Члены банды «бунтарей за безопасные улицы» делятся друг с другом в соцсетях фотографиями беспилотных такси, которые им удалось обездвижить дорожным конусом. Опытным путём они выяснили, что если поставить беспилотнику на капот красно-белый конус, это сбивает с толку работу системы автономного вождения и автомобиль не может ехать дальше. Программный алгоритм настроен таким образом, что в этом случае предусмотрена только экстренная остановка до устранения помехи.

Причин бороться с беспилотникам у Safe Street Rebel несколько. Одни считают их присутствие на улицах Сан-Франциско опасным для водителей, другие уверены, что автономные такси усугубляют пробки на улицах мегаполиса, третьи считают это явление заговором международных корпораций и уловками маркетологов. «Бунтари» призывают всех калифорнийских водителей вооружаться дорожными конусами и с их помощью превращать беспилотники в «единорогов».