Ford Mondeo обзавелся малолитражной версией и подешевел. В Китае стартовали продажи седана с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost (190 сил, 258 Нм). Доселе Ford Mondeo предлагался только с 2,0-литровым двигателем EcoBoost (238 сил, 376 Нм). Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым автоматом и передним приводом. Комплектации не изменились, но стартовую цену удалось снизить на десять тысяч юаней до 149 800 юаней (эквивалент 1,9 миллиона рублей).

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Ford Mondeo остаётся в строю только в Китае, причём седан пятого поколения продаётся всего полтора года. Всем четырёхдверкам положен эффектный салон с 1,1-метровой трёхэкранной передней панелью, есть функция распознавания голоса, жестов и поддержка 4G.

С малолитражным двигателем Ford Mondeo стал на пять процентов экономичнее. Вдобавок, 1,5-литровый турбомотор эластичнее 2,0-литрового: пиковый крутящий момент доступен в диапазоне от 1750 до 4500 оборотов в минуту. Китайский филиал Changan-Ford разрешает заправлять оба двигателя EcoBoost бензином АИ-92.