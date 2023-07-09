В Совфеде предложили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

Наказание за управление электросамокатом и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) с пассажиром может составить 1 тысячу рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.

По его словам, ловить нарушителей могут сотрудники ГИБДД. Как указал сенатор, если за переход в неположенном месте полагается штраф в 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое.

Отмечается, что наказание по аналогии с переходом в неположенном месте оправдано, так как в этом случае не придется вводить дополнительную систему фиксации правонарушения для выписывания штрафов.