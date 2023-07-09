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В Совфеде оценили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем

Наказание за управление электросамокатом и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) с пассажиром может составить 1 тысячу рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.

В Совфеде предложили размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем
© ТАСС

По его словам, ловить нарушителей могут сотрудники ГИБДД. Как указал сенатор, если за переход в неположенном месте полагается штраф в 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое.

Отмечается, что наказание по аналогии с переходом в неположенном месте оправдано, так как в этом случае не придется вводить дополнительную систему фиксации правонарушения для выписывания штрафов.

Ранее сообщалось, что Минтранс России планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения.

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