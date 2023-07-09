KIA провела обновление компактного хэтчбека KIA Picanto

Автопроизводитель KIA провел обновление своего хэтчбека Picanto. Новая модель отличается экстерьером и моторной гаммой.

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Городские автомобили все еще не потеряли актуальность, поэтому KIA провел обновление своей модели Picanto. Автомобиль получил более стильный экстерьер и улучшенные технологии. Теперь в моторной линейке предусматриваются только безнаддувные агрегаты.

Одна из особенностей обновления - передняя часть кузова, получившая Y-образную оптику. Этот элемент делает автомобиль более спортивным. Решетка радиатора получила дополнительное хромирование и сама выполнена в виде тигрового носа. Производитель предусмотрел центральный воздухозаборник с более сложной конструкцией.

На корме выделяется пара светодиодных фонарей, объединенных под стеклом. Задний бампер получил четкие элементы дизайна. Теперь в конструкции нет видимых выхлопных труб.

В базовой версии автомобиль оснащается 14-дюймовыми колесными дисками. В исполнении GT-Line предусмотрены легкосплавные диски на 16 дюймов, которые имеют алмазную огранку. В цветовой палитре представлено 9 вариантов и сразу 4 новых оттенка.

Теперь для модели предусматриваются только безнаддувные моторы 1.0 MPi и 1.2 MPi. Производитель не раскрывает информацию о производительности установок. Известно, что мощность передается на колеса передней оси. В паре с моторами может работать 5-ступенчатая механическая КПП или 5АКПП. Оба двигателя отличаются улучшенными линиями рециркуляции и имеют систему охлаждения камер сгорания.

В салоне автомобиля изменений почти нет. Производитель сделал акцент на обновлении технологий и предусмотрел более качественные отделочные материалы. По центру установлен дисплей диагональю 8 дюймов.