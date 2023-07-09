Пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Более 500 автомобилей оказались в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Отмечается, что ожидание проезда по мосту составляет два часа.

«Со стороны Тамани очередь составляет 520 машин. Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в публикации.

8 июля в пробке к Крымскому мосту со стороны Керчи стояли около 260 автомобилей. Затем количество машин в пробке уменьшилось до 190. В среднем время ожидания в пробке составляло около часа.

Усиленный досмотр при въезде на Крымский мост стал проводиться после того, как в октябре 2022 года на мосту произошел взрыв. Кроме того, автомобили стали тщательно досматривать в связи с началом активного туристического сезона.