Mercedes-Benz S-Class получил агрессивный обвес и мятный салон

Недостатка в тюнинг-ателье, которые занимаются модернизацией автомобилей Mercedes-Benz, не было никогда. Одной из таких фирм стала SMN Motors, которая представила свой проект на базе седана Mercedes-Benz S 580 4Matic актуального поколения. За счёт масштабного тюнинга, затронувшего кузов, салон и техническую часть, получился фактически новый автомобиль, которому полагается также и собственное имя — SMN Motors SMN600. Индекс намекает на мощность двигателя.

© SMN Motors

Мощность двигателя с базовых 496 лошадиных сил, которые выдаёт 4,0-литровый V8, выросла на 98 сил — до 592. На выросший потенциал седана намекает его агрессивный внешний облик, который подразумевает углепластиковый обвес и многоспицевые 22-дюймовые алюминиевые колёса.

Тормозные суппорты окрашены в яркий оттенок Royal Mint. Точно в таком же цвете выполнена и обивка салона. Тюнеры использовали кожу и алькантару оттенка «королевской мяты» для кресел, дверных панелей, приборной панели, центральной консоли, рулевого колеса и потолка.

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors

SMN Motors