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Mercedes-Benz S-Class получил агрессивный обвес и мятный салон

Недостатка в тюнинг-ателье, которые занимаются модернизацией автомобилей Mercedes-Benz, не было никогда. Одной из таких фирм стала SMN Motors, которая представила свой проект на базе седана Mercedes-Benz S 580 4Matic актуального поколения. За счёт масштабного тюнинга, затронувшего кузов, салон и техническую часть, получился фактически новый автомобиль, которому полагается также и собственное имя — SMN Motors SMN600. Индекс намекает на мощность двигателя.

Mercedes-Benz S-Class получил агрессивный обвес и мятный салон
© SMN Motors

Мощность двигателя с базовых 496 лошадиных сил, которые выдаёт 4,0-литровый V8, выросла на 98 сил — до 592. На выросший потенциал седана намекает его агрессивный внешний облик, который подразумевает углепластиковый обвес и многоспицевые 22-дюймовые алюминиевые колёса.

Тормозные суппорты окрашены в яркий оттенок Royal Mint. Точно в таком же цвете выполнена и обивка салона. Тюнеры использовали кожу и алькантару оттенка «королевской мяты» для кресел, дверных панелей, приборной панели, центральной консоли, рулевого колеса и потолка.

SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors
SMN Motors

Дополняют декор светодиоды на потолке. По желанию клиента можно выбрать любое другое цветовое оформление седана. В компании готовы взяться за доработку как стандартного, так и длиннобазного Mercedes-Benz S-Class, а также построить проект на основе полностью нового автомобиля из салона.

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