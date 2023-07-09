ГИБДД устроила рейд на дрифтеров в районе Патриарших прудов

В Москве ГИБДД устроила рейд на нарушителей спокойствия и правил дорожного движения, на которых жалуются жители Патриарших прудов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее Mash писал, что такие автомобилисты почти каждый день устраивают дрифт на улицах престижного района столицы и не реагируют на замечания от местных жителей. Один из таких случаев с дрифтером на BMW попал на видео, позже стало известно, что лихача арестовали на пять суток.