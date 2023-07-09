Названа доля импортных машин на российском рынке в июне

Значительная часть (53%) легковых автомобилей, которые были проданы на российском рынке в июне 2023 года, была ввезена в страну из-за рубежа. Об этом пишет аналитическое агентство «Автостат».

Автоэксперты пояснили, что доля импортных автомобилей выросла за год более, чем вдвое - с 26% до 53%.

По их данным, свыше трети (38%) приобретенных россиянами машин были поставлены официально, на параллельный импорт пришлось только 15% от всех продаж.

На автомобильном рынке доля отечественных машин выросла с 25% до 32% год к году, заметили аналитики.