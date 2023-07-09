Автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановили после краткосрочной приостановки в связи с инцидентом в районе Керчи, где силами российских ПВО сбили крылатую ракету. Об этом сообщил в Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Автомобильное и железнодорожное движение возобновлено", - говорится в сообщении.

9 июля в районе Керчи силами российских ПВО сбили крылатую ракету, повреждений и пострадавших нет, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов.