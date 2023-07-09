Базовый пикап Ford Maverick лишился гибрида и подорожал.

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Американский концерн подтвердил The Drive, что в 2024 модельном году комплектации грузовичка с несущим кузовом поменяются. Популярная гибридная силовая установка станет опцией, а базовый пикап предложат с обычным 2,0-литровым двигателем и автоматом. Стартовая цена увеличится с 24,2 до 25 тысяч долларов. Электрифицированный Ford Maverick подорожает сильнее: до 26,5 тысячи долларов.

Ford Maverick дебютировал два года назад, и тогда «голубой овал» предложил в качестве базовой силовой установки 194-сильный гибрид с 2,5-литровым «атмосферником» и электромеханическим вариатором. Теперь в стандартной комплектации пикап будет оснащаться 253-сильным турбомотором 2.0 и 8-ступенчатым автоматом.

За два года стартовая цена увеличилась с 20 до 25 тысяч долларов, а гибридный вариант и вовсе подорожал до 26,5 тысяч долларов — почти на треть! Повышение цен спровоцировал ажиотажный спрос на модель: Ford просто не успевает выпускать бензин-электрические пикапы из-за проблем с цепочками поставок. По данным форума Maverick Truck Club до 80 процентов клиентов предпочитали заказывать гибриды.