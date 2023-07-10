Tesla может построить еще один завод в Европе

У компании Tesla может появиться еще один завод в Европе. Производитель электрокаров, как пишет Bloomberg, присматривается к Франции: министр финансов страны Бруно Ле Мэр выразил надежду, что именно она будет выбрана для строительства новой площадки. В пользу этого говорят визиты Илона Маска: глава Tesla посетил страну в мае и июне и встречался с президентом Эммануэлем Макроном. Сообщается, что главной обсуждаемой темой было как раз новое предприятие.

© Motor.ru

По словам Ле Мэра, пока неясно, какой завод собирается строить Tesla — по производству электромобилей или тяговых батарей для них.

«Есть несколько вариантов, но я надеюсь, что Маск инвестирует в производство во Франции. Он несколько раз беседовал с президентом и знает, что ему здесь рады», — сказал министр финансов.

Однако есть несколько факторов, которые играют не в пользу Франции. Как заметил сам Ле Мэр, в стране не хватает промышленных площадок, имеющих железнодорожное или морское сообщение. Также существуют проблемы с декарбонизированной энергией — ее попросту может не хватить для питания огромной «Гигафабрики».