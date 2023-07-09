$91.69-0.8899.82-0.90

На подъездах к Крымскому мосту зафиксированы пробки

После возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту образовались многокилометровые пробки в обе стороны. На устранение понадобится несколько часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

На подъездах к Крымскому мосту зафиксированы пробки
© РИА Новости

По его данным, на 15:00 из Краснодарского края в Крым пробка составляет до 6 км, время ожидания до 3 часов.

В сторону «материка» пробка около 3,5 км, а ждать придётся от 1,5 часов до 2 часов.

«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», - пообещал Лукашенко.

Министр отметил, что гражданам, находящимся в очереди, раздают питьевую воду и принес извинения за возможные неудобства.

В Госдуме призвали увеличить число пунктов досмотра на Крымском мосту

Ранее автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Проезд был закрыт днем 9 июля, когда в районе Керчи российские системы ПВО сбили крылатую ракету.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости