На подъездах к Крымскому мосту зафиксированы пробки

После возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту образовались многокилометровые пробки в обе стороны. На устранение понадобится несколько часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

По его данным, на 15:00 из Краснодарского края в Крым пробка составляет до 6 км, время ожидания до 3 часов.

В сторону «материка» пробка около 3,5 км, а ждать придётся от 1,5 часов до 2 часов.

«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», - пообещал Лукашенко.

Министр отметил, что гражданам, находящимся в очереди, раздают питьевую воду и принес извинения за возможные неудобства.