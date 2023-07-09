На подъездах к Крымскому мосту зафиксированы пробки
После возобновления автомобильного движения по Крымскому мосту образовались многокилометровые пробки в обе стороны. На устранение понадобится несколько часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По его данным, на 15:00 из Краснодарского края в Крым пробка составляет до 6 км, время ожидания до 3 часов.
В сторону «материка» пробка около 3,5 км, а ждать придётся от 1,5 часов до 2 часов.
«Увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», - пообещал Лукашенко.
Министр отметил, что гражданам, находящимся в очереди, раздают питьевую воду и принес извинения за возможные неудобства.
Ранее автомобильное и железнодорожное движение по Крымскому мосту было возобновлено. Проезд был закрыт днем 9 июля, когда в районе Керчи российские системы ПВО сбили крылатую ракету.