Названы самые необычные находки в автомобилях столичного каршеринга

Дептранс Москвы назвал самые необычные забытые в каршеринге вещи
В список вошли: дневник юного дзюдоиста, массажный стол, лампа от фонарного столба.
Также пользователи оставили свидетельство о заключении брака, пакет с резиновыми сапогами и розовыми домашними тапочками, килограмм лаврового листа и 30 пустых стеклянных банок.
«Каждая находка вернулась своему владельцу. А если вы тоже что-то забыли в арендованной машине, не переживайте: над этим работают целые команды», — говорится в Telegram-канале ведомства.