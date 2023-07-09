Lada Granta стала доступна в виде седельного тягача: цена.

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Тольяттинская компания «П-В-Рус» начала продавать грузовички ВИС-2349, приспособленные к буксировке полуприцепов. Конструкция под стать большим грузовикам: рама растянута, есть тягово-сцепное устройство с седлом, а максимальная длина полуприцепа — 6,2 метра! Для перевозки длинномеров пришлось модернизировать подвеску исходной «Гранты», но двигатель и коробка передач стандартные.

Основой для демонстрационного седельного тягача послужил многострадальный ВИС-2349, из которого полтора года назад сделали кран-манипулятор. Задняя подвеска оригинальная: вместо пневмостоек ставку сделали на трёхлистовую рессору с гидравлическим амортизатором. Полурамная конструкция растянута.

Базовый тягач способен буксировать полуприцеп полной массой полтонны, но, если дооборудовать «тележку» тормозами, то грузоподъёмность увеличивается до полутора тонн. Цена — 1,65 миллиона рублей. Для сравнения исходный ВИС-2349 способен перевозить до 915 килограммов и стоит от 1,05 миллиона рублей, а базовую Granta в кузове седан можно купить за 0,7 миллиона рублей.