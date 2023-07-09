Паромная переправа в Крым временно прекратила работу

Минтранс Крыма сообщил, что Керченская паромная переправа временно перестала работать из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в посте ведомства в Telegram-канале.

«В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)», — сказано в сообщении.

До этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что два больших десантных корабля начали перевозку машин на Керченской паромной переправе. Министр также указал, что пробка из 260 автомобилей в направлении из Крыма на мост заметно сократилась и не превышает 300 метров.

1 июля на Крымском мосту образовалась пробка, и к вечеру того же дня растянулась до 9 км со стороны Кубани. Для устранения очереди была усилена работа линий досмотра, а также сил обеспечения. Для водителей и пассажиров организовали выдачу питьевой воды. В Минтрансе причиной затора назвали увеличение количества автомобилей и багажа, подлежащего досмотру. Подразделения УВО Минтранса России увеличили количество постов и смен для проведения досмотра.