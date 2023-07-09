До России добрался новый большой кроссовер GAC GS8.

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Портал «Китайские автомобили» поделился фотографией, на которой видны десятки «восьмёрок» в трёх цветах кузова — зелёном, сером и белом. По данным издания, официальный старт продаж GAC GS8 второго поколения состоится до конца месяца. По предварительным данным, у нас предложат только бензиновые кроссоверы. В Поднебесной есть ещё гибридная версия с силовой установкой THS, знакомой по Toyota и Lexus.

Новый GAC GS8 дебютировал два года назад. Речь идёт о пятиметровом автомобиле с трёхрядным салоном на шесть или семь мест. В Китае «восьмёрка» доступна с передним или полным приводом, но в России планируют продавать только модификации с четырьмя ведущими колёсами.

Под капотом GAC GS8 бензиновый 2,0-литровый турбомотор, который развивает 252 лошадиные силы и 400 Нм. Тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат японской фирмы Aisin. В активе кроссовера просторный салон, виртуальная приборная панель, проекционный экран, медиасистема с 14,6-дюймовым тачскрином, матричная оптика и панорамная крыша.