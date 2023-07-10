У семиместного кроссовера Ford Equator появилась «оранжевая» версия. В Китае стартовали продажи трёхрядного вседорожника с заводским апельсиновым декором. Основные цвета кузова и салона тёмные, есть антихром, принадлежность к спецверсии Orange Edition выдают оранжевые вставки. Технику изменения не затронули, новинка предложена с салоном по схеме 2+2+3 или 2+3+2, а цены конкурентные: от 200 тысяч юаней (эквивалент 2,5 миллиона рублей).

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Ford Equator вышел на китайский рынок 2,5 года назад, и пришла пора подогреть интерес к модели, выпустив спецверсию. В подразделении Jiangling Ford решили обойтись малой кровью: при покупке комплектации Orange Edition субсидируются налоги, а наценка за декор невелика.

Ford

Кроссовер длиной 4,9 метра предложен в сером матовом цвете с антрацитовыми 20-дюймовыми колёсными дисками и чёрным хромом. Принадлежность к «оранжевой» линейке выдают только молдинги. В салоне уникальных черт больше: яркая прострочка украшает вентилируемые кресла, переднюю панель, дверные карты и органы управления.

Ford

Ford

Ford

Ford

Ford Equator сохранил связку 2,0-литрового бензинового турбомотора (224 силы, 360 Нм) с 6-ступенчатым преселективным «роботом», привод — на переднюю ось. У кроссовера многорычажная задняя подвеска, но схема с муфтой подключения задней оси в Поднебесной остаётся прерогативой «старшего» Explorer.