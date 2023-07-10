Американцы раскрыли характеристики двух новых купе Mercedes-AMG. Агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало документ, в котором перечислены все Mercedes-Benz 2024 модельного года. Благодаря утечке удалось узнать подробности о новинках ещё до мировой премьеры. Подтверждено, что купе и кабриолеты AMG CLE получат индекс «53» и унаследуют двигатель у кроссоверов GLE 53, а новый суперкар AMG GT предложат в версиях «55» и «63».

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Семейство Mercedes-Benz CLE показали на прошлой неделе, но о «заряженных» моделях на презентации умолчали. Благодаря EPA очевидно: в исполнении AMG CLE 53 4Matic+ купе и кабриолеты станут умеренными гибридами, а под капотом появится 3,0-литровая «турбошестёрка» M 256.

Судя по внутризаводскому индексу, речь идёт о том же двигателе, который используется на обновлённых AMG GLE 53. Следовательно, отдача составит 435 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Что касается ещё не представленного AMG GT второго поколения, то купе унаследует у родстера AMG SL мотор V8. Вероятно, базовая версия AMG GT 55 разовьёт 476 лошадиных сил и 700 Нм, опциональный AMG GT 63 — 585 лошадиных сил и 800 Нм.