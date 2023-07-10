Эксперт: Lada и «китайцы» рискуют стать самыми угоняемыми машинами

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в интервью Радио Sputnik, что самыми угоняемыми машинами в России рискуют стать Lada и «китайцы».

По его словам, в ближайшие три года, по мере повышения спроса на китайские машины в России, интерес злоумышленников к этим автомобилям тоже будет расти.

«В топе риска будет Kaiyi как самый дешёвый седан, который будет востребован в сервисах такси», — говорится в сообщении.