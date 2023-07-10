Предсерийный внедорожник Lada Niva Sport засветился на мероприятии АвтоВАЗа

Новую модификацию легендарной модели «Мотор» запечатлел перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь». Автомобиль с шильдиками Powered by Lada Sport стоял в одном ряду с гоночными вездеходами. Отличий от ныне выпускаемых Niva Legend достаточно: изменён салон, появились нестандартная светотехника и шины, добавлены пороги и шноркель, усилены тормоза. Новый двигатель внедорожнику пока не достался.

© Сергей Ильин

Белый внедорожник с татарстанским учётом во многом повторяет серебристую «Ниву» из Тольятти с аналогичными шильдиками Powered by Lada Sport. Похоже, оба автомобиля обуты в «грязевые» шины Cordiant Off-Road размерности 205/70 R16.

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Сергей Ильин

Светодиодные противотуманки, шноркель, расширители колёсных арок и горб воздухозаборника на капоте взяты у раллийной «Нивы». По салону прототип напоминает Niva Sport с «Гонки чемпионов»: поменялись рычаги коробки передач и раздатки, добавились кресла с развитой боковой поддержкой. Сами сиденья впрочем другие: отличаются и профиль, и расцветка.