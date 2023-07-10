Предсерийный внедорожник Lada Niva Sport засветился на мероприятии АвтоВАЗа

Новую модификацию легендарной модели «Мотор» запечатлел перед стартом ралли-марафона «Шёлковый путь». Автомобиль с шильдиками Powered by Lada Sport стоял в одном ряду с гоночными вездеходами. Отличий от ныне выпускаемых Niva Legend достаточно: изменён салон, появились нестандартная светотехника и шины, добавлены пороги и шноркель, усилены тормоза. Новый двигатель внедорожнику пока не достался.
Белый внедорожник с татарстанским учётом во многом повторяет серебристую «Ниву» из Тольятти с аналогичными шильдиками Powered by Lada Sport. Похоже, оба автомобиля обуты в «грязевые» шины Cordiant Off-Road размерности 205/70 R16.
Светодиодные противотуманки, шноркель, расширители колёсных арок и горб воздухозаборника на капоте взяты у раллийной «Нивы». По салону прототип напоминает Niva Sport с «Гонки чемпионов»: поменялись рычаги коробки передач и раздатки, добавились кресла с развитой боковой поддержкой. Сами сиденья впрочем другие: отличаются и профиль, и расцветка.
Судя по данным из страховых баз, пока предсерийные Lada Niva Sport оснащаются штатным 83-сильным двигателем объёмом 1,7 литра. Однако глава АвтоВАЗа уже пообещал, что внедорожник переведут на более современные агрегаты от «Весты», причём топ-версия должна получить мотор 1.8 мощностью 122 лошадиные силы.