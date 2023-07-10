Сотрудников ГИБДД обяжут фиксировать нарушения при скрытом надзоре

Сотрудники Госавтоинспекции будут использовать технические средства для фиксации нарушений, обнаруженных во время скрытого патрулирования, когда полицейский автомобиль не имеет специальной цветографической схемы. Об этом пишет ТАСС.

Такое требование установлено МВД России для контроля соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как отмечается в документе, в случае, если сотрудники патрульного автомобиля без цветографической схемы наблюдают за дорожным движением, то они должны использовать технические средства для фиксации нарушений, которые могут привести к авариям. В настоящее время такое требование отсутствует в регламенте.

В новом порядке, как и ранее, во время скрытого патрулирования будут выявляться случаи опасного вождения, выезда на полосу встречного движения, превышения скорости, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов. Однако в новом порядке не указано о выявлении фактов использования водителями телефонов за рулем, что было прописано ранее.