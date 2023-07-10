В Татарстане перезапустили завод, который выпускал двигатели Ford

«Это будет первое в России глубоко локализованное производство малых дизельных двигателей для нужд российского автопрома и других отраслей. На заводе будет выпускаться семейство двигателей объемом 2-2,7 литра, соответствующее стандартам «Евро-6», — отмечается в сообщении.

Завод двигателей Sollers был открыт в 2015 году в рамках партнерства компании с американским концерном Ford. После перезапуска производства там будут локализованы литье, ковка и механическая обработка деталей двигателя, а также сборка и испытания. В церемонии запуска производства также принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин.